Avante mostra força em Goiás com protagonismo de Luciene Peixoto e Andreia Rezende

Lideranças de Goiânia e Anápolis foram destaque em evento nacional do partido

Pedro Hara - 04 de maio de 2024

Andreia Rezende, Luís Tibé e Luciene Peixoto. (Foto: Divulgação)

Luciene Peixoto e Andreia Rezende têm ganhado protagonismo dentro do partido Avante em Goiás.

A gestora pública e a vereadora foram convidadas para estar do encontro nacional neste sábado (04).

No evento, ocorrido em Salvador (BA), as lideranças de Goiânia e Anápolis tiveram o protagonismo ressaltado pelo presidente nacional Luís Tibé.

O deputado federal por Minas Gerais destacou que Luciene é cotada para ser vice de Sandro Mabel (UB) em Goiânia e Andreia apontada como uma das campeãs de votos para Câmara de Anápolis.

Além de Luciene Peixoto e Andreia Rezende, o encontro contou com presenças do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), do deputado Amilton Filho (MDB), dentre outras figuras políticas.