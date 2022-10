Divulgado o que causou cratera no asfalto da Avenida Brasil; acesso ao viaduto está interditado

A causa da cratera que se abriu no asfalto da Avenida Brasil, no acesso ao viaduto Nelson Mandela, em Anápolis, no final da tarde desta segunda-feira (10), foi divulgada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informou que a erosão foi causada pelo rompimento de uma rede de abastecimento de água da Saneago.

Segundo a pasta, a estatal já está trabalhando para que o problema seja resolvido o mais rápido possível.

Enquanto isso, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) mantém interditado o acesso do viaduto Nelson Mandela à Avenida Brasil. O trânsito na Rua A-18, no Cidade Jardim, segue fechado.

Imagens recebidas pelo Portal 6 mostraram que um ônibus da Urban quase foi engolido pela cratera e frequentadores da Smart Fit tiveram os carros alagados na altura pela enxurrada formada pela água.