Edital para vagas de estágio no Governo de Goiás é lançado, e salários são de R$ 1 mil

Estudantes goianos poderão se inscrever para um processo seletivo com 133 vagas no programa de estágio do Governo de Goiás.

O edital foi publicado nesta segunda-feira (10), e a seleção é de responsabilidade da Secretaria da Administração (Sead).

O período de inscrições começa na próxima sexta-feira (14) e seguem até o dia 25 de outubro, de forma online. Os candidatos devem se inscrever por este link. O edital também está disponível.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Os estagiários receberão bolsa composta por auxílio financeiro, no valor de R$ 1 mil, vale-transporte no valor de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais

A seleção será feita por meio de etapa única, de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, conforme datas definidas no cronograma do edital.

Após a divulgação dos aprovados na análise curricular, os estudantes farão uma entrevista junto à Gerência de Perfil e Alocação de Pessoas da Sead.

Os interessados em participar do Processo Seletivo devem estar regularmente matriculados e com comprovada frequência em cursos superiores vinculados ao ensino oficial de educação superior, reconhecido pelos órgãos regulamentadores, em uma das instituições de ensino conveniadas elencadas no edital.

Os estagiários selecionados cumprirão jornada de estágio de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã (das 8h às 12h) ou à tarde (das 14h às 18h).

O período de estágio será de no mínimo seis meses e não excederá o prazo de dois anos, consecutivos ou alternados.