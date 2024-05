Luto pela morte de jovem de Anápolis que morreu em acidente no Mato Grosso

Cristiano Júnior estava realizando o sonho de trabalhar como caminhoneiro

Gabriella Pinheiro - 05 de maio de 2024

Cristiano Júnior. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O caminhoneiro de Anápolis, identificado como Cristiano Júnior, de 26 anos, morreu durante um grave acidente em Nova Xavantina, em Mato Grosso (MT), no último sábado (04).

Ao Portal 6, uma conhecida da vítima contou que o jovem estava descarregando um caminhão e, na volta, acabou perdendo o controle do veículo em uma curva e caindo em uma ribanceira, ocasionando o óbito.

De acordo com ela, desde criança, Cristiano tinha uma grande paixão por caminhões, o que corroborou para a escolha da profissão, e não tinha pretensões de abandoná-la.

Após a precoce partida do rapaz, amigos, colegas e familiares do rapaz utilizaram as redes sociais para manifestar pesar pelo ocorrido.

Por meio dos stories do Instagram, uma amiga do jovem aproveitou o momento para se despedir de Cristiano e relembrar um dos registros tirados do jovem.

“Se foi fazendo o que amava. Nas curvas de Mato Grosso (MT) , ali se foi um jovem, cheio de vida…” e acrescentou “Último registro que fiz [passou o dia todo agradecido]”, escreveu.

Nos comentários de uma foto postada no Instagram de Cristiano no dia 06 abril, diversos comentários tomaram conta da postagem e lamentaram a morte do caminhoneiro.

“A sua falta será sentida todos os dias”, escreveu um.

“Vai com Deus, guerreiro, sempre em nossos corações!”, disse outra.

“Vai com Deus. Vai deixar muitas saudades”, falou um.