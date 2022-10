Ingressos para o show do Gusttavo Lima em Anápolis já estão à venda; veja onde comprar

A venda de ingressos para o show “Embaixador in Anápolis” começou nesta segunda-feira (10). A festa comandada por Gusttavo Lima vai encerrar o calendário de apresentações sertanejas do ano com chave de ouro na cidade, no dia 23 de dezembro.

Os ingressos foram divididos entre Front Stage e Camarote Embaixador. A primeira opção está a R$ 160, no primeiro lote, com direito a open bar de cerveja, água e refrigerante.

Já no pacote maior, para oito pessoas, o valor está a R$ 3.500. Nesta opção, o open será da mesma forma, mas com acréscimo de um combo de whisky, vodka ou gin importado.

Os ingressos estão disponíveis para compra no Frigorífico Goiás, unidade de Anápolis, Restaurante Vegas, Visótica, Cowboy Shop e Txc.

Para comprar de forma online basta acessar o site BaladaApp, ou entrar em contato pelo WhatsApp (62) 98133-5276.