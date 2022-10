Inscrições para concurso da Polícia Civil de Goiás entram na reta final

O período de inscrições para o concurso público da Polícia Civil de Goiás se encerra no próximo dia 25 de outubro. No certame estão sendo ofertadas 864 vagas, ao todo.

De acordo com o edital, disponível no site do Instituto Aocp, do número total de oportunidades, 450 são para Agente de Polícia de 3ª Classe e 310 para Escrivão de Polícia de 3ª Classe.

Do restante, 60 vagas são para Papiloscopista Policial, também de 3ª Classe, o salário inicial para os cargos são de R$ 6.353,13. Para participar, o interessado precisa pagar uma taxa de R$ 110, no ato de inscrição.

A prova para o cargo de agente será no dia 11 de dezembro e, para escrivão, no dia 08 de janeiro. Quem se candidatar a papiloscopista fará a avaliação em 15 de janeiro do próximo.

Também estão abertas as inscrições para o concurso público com 44 vagas para Delegado de Polícia Substituto, com remuneração inicial de R$ 23.811,22. Os interessados devem se candidatar até o dia 20 de outubro.

Neste último, as informações foram divulgadas em outro edital, pelo mesmo instituto. As provas serão aplicadas no dia 04 de dezembro e para participar, a taxa é de R$ 200.