Saneago diz que abastecimento pode ser prejudicado após cratera no asfalto da Avenida Brasil

A Saneago divulgou na noite desta segunda-feira (10), uma nota sobre a cratera que se abriu na Avenida Brasil, no Cidade Jardim, em Anápolis, na proximidades do viaduto Nelson Mandela, e as notícias não são nada boas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Segundo a estatal, o abastecimento de água pode ser prejudicado nas residências próximas a região onde ocorreu o rompimento da adutora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

A companhia de abastecimento informou que uma força-tarefa foi montada para planejar e executar os reparos com a maior agilidade possível e que os trabalhos estão sendo acompanhados de perto pela equipe de Segurança do Trabalho da empresa.

Além disso, os registros de água foram fechados e o vazamento cessado. A Enel também foi acionada e desligou a rede elétrica nas imediações do local.

A Saneago pede para que a população use a água de maneira consciente e sem desperdícios para agilizar o abastecimento da região.