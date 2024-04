Jovem tenta vingar a morte do pai e esfaqueia idoso em Anápolis

Vítima, de 71 anos, foi levado às pressas para o Heana em estado grave

Augusto Araújo - 27 de abril de 2024

Fachada do HEANA, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 26 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), em Anápolis, sob a suspeita de ter tentado matar um idoso, de 71 anos.

O caso se deu no começo da noite deste sábado (27), no bairro Residencial Ipanema. O suspeito teria ido até o local onde a vítima se encontrava, junto a um comparsa, de 25 anos.

A dupla chegou em uma motocicleta e foi diretamente na direção do idoso, momento este em que o autor teria desferido golpes de arma branca contra a vítima.

As agressões teriam ocorrido após a morte do pai do jovem, que faleceu depois de um acidente de trânsito que envolvia o idoso.

Na situação, o motorista estaria embriagado e provocado o acidente fatal. Sendo assim, o suspeito teria jurado vingança.

O idoso foi conduzido às pressas para Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), em estado grave.

Já o suposto autor conseguiu fugir do local após os golpes de faca. O comparsa dele, entretanto, foi detido por testemunhas e levado pela Polícia Militar (PM) para uma delegacia do município.