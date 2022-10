Sonho vira pesadelo para casal que ganhou mais de R$ 30 milhões na loteria

Um casal, que ficou milionário tirando a sorte grande na loteria, fez questão de contar ao mundo que ficar rico do dia para a noite não é a grande chave para a felicidade.

Barry Chuwen e a esposa Jenny receberam, em 1997, o Grande Prêmio Nacional de Caminhões no valor de £ 4,8 milhões (aproximadamente RS 31,2 milhões, na cotação atual).

Com toda a riqueza, Barry adotou uma nova carreira como investidor e agente imobiliário, além de construir a ‘The Teddy Bear Foundation’, uma instituição caridosa para crianças necessitadas.

Neste novo caminho, o homem traiu a esposa algumas vezes e a infidelidade acabou desestruturando as bases do relacionamento. Mesmo assim, a dupla teve quatro filhos. Um não resistiu e faleceu ainda recém-nascido.

Outro problema que afetou muito a estabilidade da família foi os maus investimentos de Barry. A instituição em que ele havia colocado o dinheiro, Bank of Scotland, faliu em 2013, deixando-o completamente arruinado.

Além disso, em 2020, uma outra empresa que o apostador teria construído precisou ser liquidada para pagar dívidas.

Agora, aos 52 anos, Barry Chuwen explicou que a fundação caridosa está sendo investigada devido às altas transações.

“Estamos fazendo tudo o que podemos para cooperar com a investigação”, garantiu.

“Essas discussões nos causaram muito estresse, além de pressões relacionadas aos negócios e um longo período de problemas de saúde”, confirmou.

O casamento com Jenny também foi desfeito e, para repartir os bens, a mansão luxuosa da família foi anunciada à venda, no valor de US$ 2,2 milhões (aproximadamente R$ 11,5 milhões) e tudo isso deixou o homem completamente chateado.

Um amigo da família chegou a comentar sobre o caso. “Eles tinham uma família encantadora e ajudaram muita gente, mas infelizmente deu errado”, lamentou.

“Ganhar na loteria não é garantia de felicidade, e muitos ganhadores podem atestar isso. Barry e Jenny aproveitaram os bons momentos, mas, como todo mundo, podem surgir problemas intransponíveis”, completou.