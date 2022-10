Unidade prisional de Goiás terá inauguração de um espaço inédito em todo o país

A unidade prisional de Alexânia – município localizado a 120 km de Goiânia – conta agora com uma brinquedoteca. Inaugurada nesta segunda-feira (10), o local de cerca de 37 metros quadrados foi construído pelos próprios reenducandos para receberem os filhos no momento das visitas.

A iniciativa é do juiz e diretor do Foro da comarca e coordenador executivo do Programa Amparando Filhos, Fernando Augusto Chacha de Rezende.

Os recursos para a construção da brinquedoteca são oriundos de medidas despenalizadoras e de parceiros do Ministério Público de Goiás.

Alexânia conta com 233 reenducandos nos regimes semiaberto, aberto e fechado, que, com a brinquedoteca, deverá atender cerca de 600 crianças.

Com uma entrada independente e todos os contornos preconizados pelo Programa Amparado Filhos, o espaço possuiu pouco mais de 37 metros quadrados, decoração infantil, mesas, cadeiras, brinquedos e outros itens lúdicos para as crianças.

No local, elas podem ficar por cerca de 1 hora com os pais, que não utilizam algemas, mas são monitorados por um policial penal à distância.

A brinquedoteca garantirá um ambiente agradável, com espaço e materiais como jogos e brinquedos, evitando que as crianças passem por constrangimentos ou visualizem situações que sejam inadequadas”, frisou o juiz Fernando Augusto.