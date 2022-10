Nossos projetos de lei estão avançando

Já temos quase 30 projetos de lei protocolados em menos de dois anos de mandato. Muitos deles construídos em parceria com a sociedade civil. Na sessão de hoje pela manhã foram lidos mais dois projetos que agora caminham para as comissões.

O projeto 173/2022 que institui a Política Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural de Anápolis tem como objetivo garantir a preservação do nosso conjunto arquitetônico para que as futuras gerações tenham consciência da história e memória da nossa trajetória enquanto município e o projeto 174/2022 institui a Política Municipal de Esporte e Lazer no Município de Anápolis tentando consolidar agendas de incentivo ao esporte na cidade.

Em segunda votação o projeto 073/2021 que a acrescenta dispositivos à Lei 2.073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Anápolis, para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crime nos termos da Lei Maria da Penha, ou cometido crimes contra idosos, crianças e pessoas com deficiências. Assim ampliamos as ações de proteção e tentamos reduzir os índices alarmantes de violência.

Passou em primeira votação o projeto 135/2022 que institui o programa “Vidros que Salvam Vidas” que estimula a doação de frascos de vidros para armazenamento de leite materno no Município de Anápolis, economizando recursos públicos, incentivando o reuso enquanto prática sustentável e fortalecendo as políticas de aleitamento materno no município.

Focamos cada vez mais em combater as injustiças e violências, fortalecer as políticas públicas, incentivar as práticas saudáveis e sustentáveis. É preciso pensar em Anápolis para a próxima década!