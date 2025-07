Vereadores de Goiânia votam na semana que vem auxílio de R$ 850 para servidores da Educação

Bônus será pago em parcela única ainda neste mês de julho, como forma de compensar a ausência do auxílio-locomoção no período de férias

Samuel Leão - 04 de julho de 2025

Prefeito Sandro Mabel com o líder na Câmara, vereador Igor Franco. (Foto: Divulgação)

Os vereadores de Goiânia irão apreciar, na próxima semana, a concessão de um auxílio de R$ 850 para os servidores que atuam na rede municipal de Educação da capital.

De acordo com o projeto enviado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) ao Legislativo, o bônus será pago em parcela única ainda neste mês de julho, como forma de compensar a ausência do auxílio-locomoção no período de férias escolares.

Ao todo, cerca de 6 mil servidores devem ser contemplados com a medida, que chegou à Câmara Municipal nesta quinta-feira (03).

O vereador Lucas Kitão (UB) deverá relatar a matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que tem reunião extraordinária marcada para segunda-feira (07).

Além do colegiado, o texto também passará pela Comissão do Trabalho e Servidores Públicos (CTSP) antes de ser levado ao Plenário. A expectativa é de que, até quarta-feira (10), a proposta seja votada em definitivo e encaminhada para sanção.

Mabel também envia outros seis projetos à Câmara

Além da instituição do auxílio de R$ 850 para os servidores da Educação, o prefeito Sandro Mabel (UB) enviou à Câmara Municipal de Goiânia outras seis matérias.

Entre elas estão o estabelecimento de normas para parcerias público-privadas (PPPs), a readequação na destinação do empréstimo de R$ 710 milhões, o reajuste do piso salarial do magistério, a atualização do Código Tributário no que diz respeito à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (Cosip) e a definição da data-base dos servidores do município.

De acordo com o líder do prefeito na Casa, vereador Igor Franco (MDB), essas propostas consideradas mais relevantes precisam ser aprovadas ainda no mês de julho e, por isso, tramitam em regime de urgência. As demais devem seguir o rito normal, com análise conforme a necessidade de cada comissão temática.

Prefeito de Goiânia enquadra secretários e cobra atenção às demandas dos vereadores

Antes de enviar o pacote de projetos ao Legislativo, Mabel reuniu-se com a base aliada e deu uma resposta aos vereadores que estavam insatisfeitos com o descaso de alguns secretários.

“O prefeito Sandro Mabel já orientou seus secretários no sentido de que mensagens enviadas por vereadores devem ser respondidas, assim como ligações telefônicas devem ser retornadas no mesmo dia”, explicou Igor Franco.

“Outra recomendação diz respeito às reuniões solicitadas: a agenda deve ser marcada, no máximo, em até três dias. Se for um caso urgente e o parlamentar precisar se deslocar até alguma secretaria, o secretário da pasta deverá interromper o que estiver fazendo e atendê-lo com prioridade”, completou.

Novo deputado estadual toma posse na Alego

O presidente Bruno Peixoto (UB) empossou nesta quinta-feira (03) o deputado Léo Portilho (Podemos), que assume uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Com base eleitoral consolidada em Bom Jesus de Goiás, Portilho assume a cadeira deixada temporariamente por Henrique César. Ele teve 13.640 votos nas eleições de 2022, que lhe garantiram a segunda suplência. Ana Lúcia, primeira suplente com 21.336 votos, optou por não assumir o posto.

Filiado originalmente ao PSC, Portilho migrou para o Podemos após a fusão entre os dois partidos, ocorrida em junho de 2023, em função da cláusula de barreira.

Projeto de Coronel Adailton vira chacota

O projeto do deputado Coronel Adailton (SD), que propõe reconhecer o movimento Legendários como patrimônio religioso, cultural e imaterial de Goiás, virou alvo de chacota nas redes sociais.

“Falta de serviço que chama, né?”, ironizou uma internauta sobre a proposta protocolada na Alego.

Presidente da Comissão de Turismo, Adailton defende que a iniciativa seja incluída no calendário oficial do Estado.

Nota 10

Para o programa Deputados Aqui. Instituído pelo presidente Bruno Peixoto, ele oferece à população uma série de serviços públicos gratuitos, realizados por meio de parcerias entre a Alego e instituições públicas e privadas. Neste sábado (05), a ação ocorrerá em São Miguel do Araguaia.

Nota Zero

Para as constantes adesões a atas realizadas pela Prefeitura de Anápolis. É preciso que a gestão municipal reflita se esse é, de fato, o melhor modelo de contratação.