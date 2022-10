Veja o que funciona no feriado de 12 de outubro em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia divulgou quais serviços irão funcionar ou não na capital durante o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta quarta-feira (12).

Na saúde, os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 14 unidades espalhadas pela cidade que funcionam 24h. Assim como nos dias normais, às situações mais graves serão prioritárias.

A vacinação contra a Covid-19 e de rotina seguem em duas unidades de saúde, no Ciams Urias Magalhães e no Centro Municipal de Vacinação, no Setor Pedro Ludovico, das 08h às 17h.

O Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130.

Aqueles que precisam de resoluções junto à Prefeitura deverão aguardar até quinta-feira (13). As unidades do Atende Fácil estarão fechadas durante o feriado.

Os servidores da Comurg trabalharão por escala, mas os serviços de varrição, coleta de lixo orgânico, roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros pela capital, serão mantidos.

Para solicitar a remoção de árvores caídas ou de animais mortos é preciso entrar em contato pela Central de Atendimento, pelos telefones (62) 35248500/35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou no WhatsApp da Comurg, (62) 98596-8555.

A Guarda Civil Municipal (GCM), assim como outras forças de segurança que atuam na capital também irão funcionar sem interrupção. A GCM pode ser chamada pelo telefone 153.

As atividades do Zoológico vão funcionar das 08h30 às 17h durante o feriado. Os ingressos poderão ser comprados até às 16h na bilheteria com valores de R$ 5,00 a inteira, e R$ 2,50 a meia.

A meia entrada é válida para crianças de quatro a 12 anos e idosos a partir de 60 anos. Pessoas com deficiência possuem isenção no valor.

O Parque Mutirama terá uma programação especial para a criançada. O início está previsto para às 09h com término às 17h. Dentre as atrações está a inauguração do Cinema 4D.

Os usuários do transporte coletivo da capital deverão ficar atentos, pois os ônibus vão funcionar com escala de sábado e domingo, com exceção das linhas expressas.

No entanto, 17 ônibus vão operar caso necessário, das 05h30 às 13h30 e outros 35 das 13h30 até às 20h30.