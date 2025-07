Goiano é preso nos Estados Unidos após ser filmado ateando fogo na própria caminhonete

Natural de Aparecida de Goiânia, suspeito poderá responder por três crimes diferentes, incluindo cárcere privado

Natália Sezil - 01 de julho de 2025

Vídeo registrou o momento em que goiano ateia fogo à caminhonete. (Foto: TV Anhanguera)

Um goiano acabou preso no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, após supostamente agredir a ex-namorada e ainda atear fogo na própria caminhonete. O caso repercutiu nesta terça-feira (1º).

Natural de Aparecida de Goiânia, Lucas Reis segue detido sem possibilidade de fiança, segundo a TV Anhanguera.

Pelo menos parte do momento teria sido registrado em vídeo. Imagens de câmeras de segurança da própria casa onde os dois envolvidos estavam mostram quando o homem dá início às chamas.

No vídeo, é possível ver que ele e a namorada discutem, e o suspeito insiste: “é o meu carro, me dá licença”. Em seguida, ele sai do imóvel com um galão de algum líquido inflamável – presumidamente combustível.

O goiano, então, circula a caminhonete, espalhando o material por todo o veículo. Ele volta a entrar na casa e, quando sai novamente, acende um fósforo e joga na caçamba do automóvel.

As chamas logo se espalham, consumindo a parte traseira do carro. Diante do ocorrido, a polícia americana foi acionada – chegando quando o fogo já tinha tomado toda a caminhonete.

Lucas poderá responder por três crimes: incêndio criminoso, cárcere privado e agressão física. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Justiça.

