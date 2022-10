Quando chega aquele terrível momento, onde é preciso superar o ex verdadeiramente, muitas ideias clareiam na mente, fazendo com que o recém largado se sinta cada vez mais decidido a nunca mais voltar à estaca zero.

Seja através de conselhos de amigos, seja na terapia ou até mesmo pelas próprias conclusões, essas lições são fundamentais para fechar um ciclo e sair bem disso tudo.

E existem algumas chaves que só as pessoas que verdadeiramente deixaram o último relacionamento no passado sabem.

Se você está passando por uma situação de término, confira agora esses ensinamentos. Se souber todos, acredite, você superou bem. Veja!

6 ensinamentos que só quem já superou o ex consegue entender:

1. Não querer saber sobre ele

Neste conceito inclui não falar sobre a pessoa na roda de amigos, não buscar mais informações ou se ele já está se relacionando com outro alguém.

Isso não é apatia, é simplesmente preservar sua saúde mental e seguir a vida bem, sem a presença de quem não te faz bem.

Até mesmo porque se fizesse bem, estaria ao seu lado.

2. Não querer sequer seguir ele

Não seguir mais a pessoa nas redes sociais, pelo menos no primeiro momento, é importante para ajudar no processo de superar.

Assistir ele se divertindo com outras pessoas, em outros lugares pode causar sentimentos ruins e te fazer sentir muita saudade. E não é isso que queremos, certo?

Uma pessoa que verdadeiramente superou o ex não quer vínculos nenhum com ele.

3. Não querer guardar os presentes

“Ai, mas foram bons os momentos. Vou guardar como recordação.” Uma pessoa que te fez sofrer, que traiu ou mentiu não deve estar no seu presente.

Por mais que tenham sido bons os momentos, manter objetos e cartas que te fazem lembrar dessa pessoa pode te machucar ainda mais e impedir de seguir em frente.

4. Foi bom, mas passou

Claro que todo relacionamento tem partes boas e ruins. Afinal, se fosse somente pontos negativos, você não teria se enfiado nessa.

Houve a conquista, as viagens, as declarações… Mas acabou e entender que ciclos precisam ser encerrados e o passado tem de ficar para trás é um dos grandes sinais que você evoluiu e superou o ex.

5. Não querer manter as fotos juntos

Assim como os presentes, ficar vendo vocês juntos poderá despertar uma saudade enorme e até colaborar para uma possível recaída.

E seria uma grande perda de tempo, certo? Então, se quer mesmo seguir a vida adiante, trate de apagar essas fotos o quanto antes.

6. Já não é a mesma

Você já não pensa nele 24h por dia, mudou o cabelo, os ambientes que visita, parou de ouvir aquela playlist que ouviam juntos… Você já não é a mesma.

Isso é um bom sinal de que as coisas melhoraram para o seu emocional e você conseguiu, enfim, superar o seu último relacionamento.

