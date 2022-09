É muito difícil determinar até quando um relacionamento a dois vai durar ou a que pé ele vai chegar, por exemplo, se vai dar ou não em casamento.

Mas a real é que alguns fatores podem ser pontos chaves para saber se a relação vai para frente.

E esses tais fatores são de total responsabilidade de uma das partes, não do casal em si. Isso porque, um relacionamento é uma via de mão dupla, precisa do trabalho dos dois lados para fluir bem.

Quando um dos parceiros não está indo bem, a balança tende a desequilibrar e afetar a relação. Por isso, veja algumas causas de términos!

Estas são as 6 principais causas do fim de um relacionamento a dois:

1. Infidelidade

Começando nossa lista, sem sombra de dúvidas, a infelicidade é um dos maiores fatores que impulsionam o término de uma relação.

Mesmo assim, existem aquelas pessoas que conseguem perdoar o parceiro (a), outras não querem nem ouvir uma justificativa.

2. Perda do desejo sexual

Pode parecer besteria, mas se um dos lados do compromisso amoroso perde o desejo sexual é bem provável que o namoro acabe.

Isso porque, o contato íntimo, ao contrário do que muitos pensam, é fundamental para garantir a união do casal.

3. Impaciência

Casais que estão a muito tempo juntos, infelizmente ficam à mercê da impaciência.

O que acontece é que o convívio a dois pode não ser tão simples quanto se pensa, assim, discussões, impaciência e afins, podem fazer a relação chegar ao fim.

4. Objetivos diferentes

O início de muitos namoros é marcado pela coincidência de interesses, sonhos e planos, o problema surge quando uma das partes resolve trilhar outro caminho no meio do compromisso.

Assim, essa divergência de objetivos pode gerar uma falta de vontade de seguir no compromisso, perda de admiração e assim por diante.

5. Rotina

A rotina é uma das maiores inimigas de qualquer relacionamento.

Isso porque, com o passar dos anos os casais ficam acomodados com a relação e param de investir no companheiro (a).

Sendo assim, aquilo que antes era marcado por coisas boas, viagens e proximidade, passa a ser uma relação morna e sem graça.

6. Brigas constantes

Por fim, um casal que vive diariamente com brigas constantes pode esperar que aquela relação não vai para a frente não!

A real é que ninguém quer estar ao lado de alguém em que tudo é motivo para reclamar e bater boca.

