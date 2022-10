Carro bate de frente com ônibus e motorista morre na hora em Anápolis

Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus nesta quarta-feira (12) resultou na morte de um idoso de 67 anos, na GO-222, em Anápolis. Segundo a Polícia Técnico Científica, que acompanhou o caso, a vítima conduzia o veículo de passeio.

Nas fotos, é possível ver que a parte frontal do Ford Ka envolvido na colisão ficou completamente destruída. Já o ônibus quase tombou, ficando a poucos metros de sair totalmente da pista.

Os bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas o idoso morreu no local. O corpo foi retirado das ferragens e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.

O condutor do ônibus permaneceu no lugar do acidente e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele prestou depoimento em delegacia do município e foi liberado na sequência.

Ainda não se sabe o que teria provocado a batida. Vestígios apontam, no entanto, que os veículos transitavam em sentidos opostos da rodovia quando o carro de passeio invadiu a pista contrária e bateu de frente com o coletivo.