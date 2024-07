Anápolis quase se tornou capital de Goiás em duas ocasiões

Localização estratégica e característica cosmopolita do município foram argumentos destacados para decisão

Davi Galvão - 15 de julho de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Sousa/Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Não é segredo algum que, ao longo da história de Goiás, o estado já contou com duas capitais, sendo a Cidade de Goiás o primeiro município a receber tal honra que, posteriormente, em 1937, foi transferida para Goiânia. Porém, o que poucos sabem é que Anápolis já foi cogitada, por duas vezes, a receber o título.

Quem conta mais sobre essa história é o pesquisador da história do município Claudiomir Gonçalves, administrador do perfil (@anapolisnarede) que, em entrevista ao Portal 6, deu mais detalhes sobre essa curiosidade.

“A primeira vez foi em 1932, quando Pedro Ludovico [à época governador do estado] resolveu começar o processo de mudança da capital. Um dos nomes que foram levantados foi Anápolis”, afirmou o especialista.

Registros de colunas jornais da época comprovam que, ao menos em meio à população local, a ideia era de fato bastante aguardada. Um extrato retirado do Jornal Voz do Sul, na data de 21 de agosto de 1932, narra como esta possibilidade foi recebida.

Dentre os argumentos, elencados pelo autor, identificado apenas como “um goyano”, foi o fato de Anápolis atender às exigências necessárias a grandes metrópoles, como a possibilidade de crescimento, os benefícios por conta da linha férrea e as terras férteis.

Além disso, ele argumenta que o município era o centro cosmopolita do estado, onde “todas as opiniões são respeitadas, sem as peias das injuncções políticas religiosas, que entorpecem o organismo de uma sociedade [sic]”

Já em 1946, após a transferência da capital para Goiânia, os rumores acerca da escolha de Anápolis como o novo centro administrativo voltaram a aparecer.

Isso porque, em um contexto nacional, o fato de a capital do país permanecer no litoral carioca se tornou um motivo de preocupação com relação à segurança nacional, especialmente após a Segunda Guerra Mundial.

Assim, durante as discussões a respeito do tema, Goiânia apareceu como uma das opções. Diógenes Magalhães, à época deputado por Goiás, defendeu que a cidade tinha enorme potencial para tal e chegou a estimular campanhas em meio a população para dar força ao pedido.

Caso a proposta fosse aceita, a sugestão era que Anápolis passasse a ocupar a posição de capital do estado. Poucos anos depois, a capital federal realmente veio para o Planalto, mas, como já se sabe, em Brasília.