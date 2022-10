Definidas as consequências para os estudantes de medicina flagrados humilhando motoboys

Após viralizar o vídeo de uma turma de estudantes de medicina, da Universidade Iguaçu (UNIG- RJ), cantando um grito de guerra ofensivo aos motoboys, medidas punitivas foram tomadas contra a classe.

A decisão partiu da Prefeitura de Vassouras (RJ), que determinou que os universitários envolvidos fossem banidos da cidade. Além disso, a instituição de ensino receberá uma multa.

Segundo o prefeito Severino Dias (UB), o valor da ‘indenização’ será revertido para adquirir uma moto nova e sortear entre os motoboys da região de Vassouras.

“Essa faculdade não participa mais de jogos aqui na nossa cidade. Os estudantes são bem-vindos aqui, mas têm que ter respeito, principalmente respeito com o ser humano”, declarou a autoridade.

Na ocasião polêmica, os jovens cantaram em coral “eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy”, humilhando os outros alunos, que não possuem um poder aquisitivo alto, juntamente dos trabalhadores.

O caso aconteceu durante o Intermed, um grande campeonato entre os estudantes do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, do curso de medicina.

O Diretório Acadêmico Dr. Renam Catharina Tinoco (DARCT) do curso de Medicina da UNIG também se posicionou em nota, alegando ‘não compactuar com nenhum tipo de repressão ou desrespeito à raça, gênero ou classe social’.

Nas redes sociais, milhares de internautas repudiaram a ação e afirmaram ainda que a penalidade foi pequena aos envolvidos. Veja!

Sem comentários para esse grito de guerra da UNIG-RJ pic.twitter.com/AgyKk6CnwA — Gustavo (@gustavoaxb) October 10, 2022