Jovem expõe a verdade por trás da foto do idoso fotografado na beirada da pista

Uma jovem médica compartilhou uma foto do sogro deitado na lateral de uma rodovia e viralizou em pouquíssimo tempo após explicar o que, de fato, teria acontecido com o homem.

Segundo Ana Clara Honorato, esta não foi a primeira vez que o fazendeiro Donizete Peixoto teria dormido em lugares inusitados, mas o modo como tudo aconteceu tirou boas risadas dela e do namorado.

De acordo com o tweet feito pela médica, o carro da família teria estragado e eles precisaram esperar ajuda na BR. Foi neste momento que o sogro decidiu aproveitar a brecha para tirar o cochilo.

O problema foi que, quem olhava de longe imaginava que o fazendeiro estaria morto e isso tornou tudo ainda mais engraçado.

“Meu sogro tem a capacidade de dormir com muita facilidade, independente da ocasião, e eu sempre soube disso. Mas dessa vez ele conseguiu me surpreender. O carro quebrou e ele dormiu na beira da rodovia”, disse no tweet.

Ana Clara ainda postou outros registros do sogro dormindo em locais inusitados, como no próprio aniversário, enquanto todos os outros parentes e amigos curtiam.

Nos comentários, milhares de pessoas riram bastante e assumiram que também estavam pensando que o homem teria morrido. Quando se deram conta, riram bastante.

“Gente, coitado! Por que não dormiu no carro? Eis a questão!”, comentou um usuário. Essa dúvida também tem atordoado Ana Clara, que brinca com a situação e diz não saber responder.

Veja

a lenda em outro ângulo

e meu namorado q lute pra arrumar o carro pic.twitter.com/YKRGlF0Vrd — ana clara (@claratromicina) October 8, 2022