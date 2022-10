Roberto Naves recebe alta do hospital e vai concluir tratamento em casa

O prefeito Roberto Naves (PP) recebeu alta do Hospital Evangélico Goiano (HEG) e vai concluir o tratamento em casa, segundo informe divulgado no final da tarde desta quarta-feira (12).

“As lesões cardíacas apontadas nos exames são leves e não há necessidade de procedimentos cirúrgicos”, detalhou o comunicado da assessoria de imprensa do gestor municipal de Anápolis.

Roberto passou por cateterismo após sentir mal estar e dores agudas no peito durante a madrugada. O prefeito inicialmente foi levado à Santa Casa e depois transferido para o HEG.

Conforme o boletim médico divulgado pela equipe do chefe do Executivo, ele seguirá em repouso. Veja a íntegra do informe:

“A assessoria do prefeito Roberto Naves informa que, após todos os resultados dos exames concluídos, o prefeito teve alta do Hospital Evangélico de Anápolis e vai concluir o tratamento em casa. As lesões cardíacas apontadas nos exames são leves e não há necessidade de procedimentos cirúrgicos. O tratamento será concluído com a utilização de remédios e repouso do paciente”.