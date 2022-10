Após cateterismo, médicos descartam cirurgia em Roberto Naves

O prefeito Roberto Naves (PP) não vai precisar de intervenção cirúrgica depois de ter sido submetido a um procedimento de cateterismo nesta quarta-feira (12), no Hospital Evangélico Goiano (HEG), em Anápolis.

O político ainda está em observação na enfermaria da unidade, mas está orientado e consciente. Em nota, a assessoria de imprensa informou que ele deve “voltar em breve às suas atividades normais”.

Roberto teve um mal-estar durante a madrugada, com “dores agudas no peito” e foi atendido na urgência e emergência da Santa Casa, no Bairro Jundiaí.

Depois, o prefeito foi transferido para o HEG, no Centro da cidade, onde passou por um cateterismo.