Em um namoro ou casamento, todo casal possui suas datas marcantes, que normalmente só as mulheres lembram.

Isso porque, os homens, em sua maioria, são mais desleixados com a relação, deixando passar muita coisa e não cultivando o compromisso.

Foi pensando nisso que listamos as datas mais especiais que sua amada faz questão que você lembre!

6 datas marcantes que nenhum homem jamais pode esquecer:

1. Primeiro beijo

Começando nossa lista, muitos homens deixam passar em branco a data do primeiro beijo do casal ou simplesmente nem lembram quando aconteceu.

Mas a real é que elas lembram e fazem questão de comemorar!

2. Início do namoro

Aqui está um dia que sem sombra de dúvidas é único na vida do casal, por isso é mais do que justo uma mulher ficar irritada com o companheiro que esquece esse dia.

Afinal, é no início do namoro que tudo acontece e o compromisso é selado.

3. Casamento

Para os casais que já estão firmados no casamento é óbvio que a mulher vai ficar chateada se o homem esquecer essa data de aniversário.

E veja bem, meu caro: não importa quantos anos se passarem, essa data precisa ser comemorada!

4. Dia dos Namorados

Por mais que seja uma data conhecida nacionalmente e todos os cantos ficam com decorações românticas, muitos homens costumam esquecer o dia dos namorados.

E, você pode não acreditar, mas sua companheira fica chateada com isso, ainda mais quando não ganha no mínimo um botão de rosa.

5. Aniversario dela

Sim, esquecer o dia do aniversário dela é um vacilo tremendo e sem dúvidas ela vai ficar irritada com isso!

Por isso, nossa dica é que você se programe e veja o que melhor pode ser feito nessa data.

6. Aniversário dos filhos

Por fim, para os casais que já possuem filhos, como não só as crianças, mas também sua amada vai ficar com raiva caso você esqueça o aniversário deles.

Isso porque, você acaba desconsiderando um dia tão importante na vida de vocês.

