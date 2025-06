Nunca jogue fora o lacre do seu hidratante (ele tem uma outra funcionalidade que poucos conhecem)

Tutorial desbloqueou uma função para o item que muita gente jamais imaginou

Magno Oliver - 19 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @bycristips)

Ao sair de casa, depois de um bom banho, usar hidratante é um hábito diário que muitas pessoas não abrem mão. É uma rotina de autocuidado que virou parte da vida das pessoas nos lares brasileiros.

Assim, seja para manter a pele macia, prevenir ressecamento ou pelo aroma, o hidratante está presente no cotidiano de todas as idades. Com produção em diversas fórmulas e embalagens, ele se destaca como campeão de vendas no mercado de skincare e cosméticos.

Dessa forma, além de cuidar da pele, as marcas de hidratante estão apostando em soluções sustentáveis e usuais de embalagem. E justamente nesse contexto um detalhe em um vídeo chamou a atenção da internet.

Assim, uma publicação no Instagram da @bycristips chamou atenção em um detalhe que muita gente não percebe: o lacre plástico que vem nos potes de hidratante tem uma utilidade muito boa.

Embora pareça apenas uma proteção descartável da embalagem, o lacre do refil de hidratante tem uma função extra bastante útil que muita gente não percebe.

Ele pode ser usado como suporte para o refil, facilitando a reposição do produto e ajudando a manter a embalagem mais estável durante o processo. Assim, essa pequena peça encaixa perfeitamente na boca do frasco, na parte de baixo, e evita desperdícios ao colocar a reposição do creme.

O suporte também impede que o refil escorregue ou derrame, algo comum quando tentamos transferir o produto manualmente quando acaba.

Muitas pessoas acabam jogando o lacre fora por não conhecer essa utilidade prática de suporte. No entanto, marcas que adotaram esse sistema de refil destacam a importância de conservar o lacre original para garantir um uso mais eficiente e econômico.

Confira o vídeo completo com o tutorial para o lacre de hidratante

