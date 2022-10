Este é o maior erro que as pessoas cometem após almoçar ou jantar

Após almoçar ou jantar as pessoas possuem alguns hábitos para limpar os dentes, sendo o principal deles a escovação com escova de dentes e creme dental.

Mas há quem gosta de sempre usar o fio dental e ainda aqueles que preferem usar o palito de dentes.

Bom e se tratando desse último, o palito de dente não é feito necessariamente para retirar resíduos de comida entre os dentes.

A verdade é que o item deve ser usado em petiscos, como pegador, por exemplo.

Inclusive, é por isso que surgiu-se essa mania de palitar os dentes depois de pegar a comida com o item, já que os palitinhos de madeira parecem ser do tamanho e espessura ideal para fazer esse processo.

Afinal, pode palitar os dentes após almoçar ou jantar?

Por mais comum e normalizado seja esse hábito, usar palitos para cutucar os dentes pode ser muito perigoso e é rigorosamente contraindicado pelos dentistas.

O que acontece é que os palitos de dente podem machucar as gengivas e remover restaurações, além de danificar os dentes.

Além disso, eles não alcançam a região interdental e não removem a placa bacteriana, proporcionando uma falsa sensação de limpeza.

Quais os problemas em palitar os dentes?

Pensando nos perigos que os palitinhos de madeira podem trazer, hoje listamos alguns desses prejuízos, veja!

O primeiro deles é a retração da gengiva, que com a pressão dos palitos ocorre um esfolamento na região e, consequentemente, retração gengival.

Outra coisa que pode acontecer é uma retração óssea já que empurramos com força entre um dente e outro. Isso a longo prazo pode fazer com que os dentes se afastem um do outro.

Além disso, com o passar do tempo, o esmalte dentário também é prejudicado, abrindo mais uma porta para as bactérias que provocam cáries e mau hálito.

E os problemas não param por aí..

Palitar os dentes pode remover a camada protetora dos dentes, já que a pontinha de madeira pode provocar uma erosão do esmalte dentário.

Isso, consequentemente, deixa os dentes de portas abertas para o contato com cáries e bactérias.

Ademais, palitar os dentes pode machucar e expor a gengiva, além de não remover as sujeiras mais complicadas, os palitinhos ainda podem promover o crescimento de bactérias e queda dos dentes.

É por isso que, para encerrar, evite usar o palito de dentes após o almoço ou jantar, esse é um grande erro!

Na dúvida, opte por usar fio dental!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!