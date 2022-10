Mulher ganha na loteria, larga o emprego e chama atenção pela forma com que está gastando o dinheiro

Uma mulher tem dado o que falar na internet após expor o que decidiu fazer com o dinheiro que recebeu depois de tirar a sorte grande em um jogo de loteria.

Laura Hoyle, de 39 anos, era funcionária de uma empresa de logística em Hucknall, na Inglaterra, e teve toda a vida mudada quando descobriu que receberia um prêmio de quase US$ 4 milhões (mais de R$ 21 milhões).

E o melhor: o dinheiro foi fracionado em 360 parcelas de US$ 11 mil, ou seja, ela teria um ‘salário’ pelos próximos 30 anos, simplesmente por ter tirado a sorte grande com um bilhete premiado.

Contente com a virada de chave, a britânica decidiu abandonar a carreira e seguir com o grande sonho de caçar fantasmas ao lado do marido, Kirk Stevens, de 37 anos.

O casal viajou até o National Justice Museum para realizar o sonho de conhecer o local mais assombrado do Reino Unido.

“Pergunte a qualquer investigador paranormal qual é o sonho deles, e eles lhe dirão bons equipamentos e acesso a todas as áreas de um lugar como o Museu da Justiça”, disse Kirk, ao The Mirror.

O local já foi um tribunal, uma prisão e até uma delegacia de polícia. No entanto, atualmente só atrai fãs curiosos de todos os lugares do mundo.

“Quer você acredite em fantasmas ou não, toda essa experiência se deve à nossa vitória e agora que a alcançamos, percebemos que ganhar na loteria nos dará muitas oportunidades futuras, não apenas com investigação paranormal, mas com todo o nosso hobbies”, disse o casal.

Além dos equipamentos especializados e caríssimos para a busca por fantasmas, Laura e Kirk também adquiriram um Porsche e estão radiantes com a sorte que tiraram.