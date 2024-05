O que significa o símbolo de círculo com um “W” nas etiquetas das roupas?

Marcação não está ali à toa e atende a um tipo especial de higienização que muita gente ainda não conhece e veio para ficar

Magno Oliver - 18 de maio de 2024

(Foto: Laís Ribeiro / Guia de compras / G1 )

Você sabe cuidar corretamente das suas roupas? Sabia que elas possuem as chamadas etiquetas na parte de trás por motivos específicos e muito importantes? Muita gente não faz ideia, né.

Para cuidar das roupas, é preciso ter o conhecimento adequado para dar manutenção a elas. E, para isso, são necessárias algumas informações contidas em suas etiquetas.

A etiqueta é uma espécie de manual da sua roupa, ela dá instruções de como cuidar da peça e prolongar a vida útil do tecido.

Mas você já viu em uma peça ou ouviu falar do símbolo de círculo com um “W” por aí em uma etiqueta?

O que significa o símbolo “W” nas etiquetas das roupas?

Elas são muito essenciais, porém ignoradas por grande parte da população na hora da higienização na máquina ou mesmo à mão, no tanque.

As etiquetas servem para instruir corretamente sobre lavagem, tamanho da peça, tipo de tecido e cuidados de manutenção.

Na parte de trás da sua peça, em específico na etiqueta, vão informações em símbolos orientando sobre lavagem, secamento, como passar, alvejar e por aí vai.

E o símbolo de círculo com um “W” dentro é uma categoria especial. Ele faz parte de uma técnica mais moderna de lavagem de roupas profissional.

É a chamada wet cleaning ou “limpeza a úmido” que se baseia em uma técnica de limpeza a seco e lavagem tradicional.

De acordo com a Unilever, no wet clening, são usadas água e sabão em bem poucas quantidades.

Roupas com o símbolo para wet cleaning levam o símbolo de círculo com um “W” para indicar que podem ser usadas com esse processo mais delicado de higienização.

A técnica também utiliza de produtos químicos específicos que se adaptam ao tecido e intensificam a limpeza. Uma espécie de alternativa à já conhecida limpeza a vapor, que usa solventes à base de petróleo.

