Adolescente perde a vida ao sair do banho e tocar na televisão com o corpo molhado

Era para ser apenas mais um dia comum na vida da adolescente Iorranny Ravick Soares Rodrigues, de 13 anos. No entanto, a tranquilidade acabou após a jovem perder a vida ao sair do banho e encostar em um fio desencapado da televisão.

O caso aconteceu na cidade de Timon, no Maranhão. Um amigo da família contou que a adolescente estava sozinha em casa no momento do ocorrido. Quando os pais chegaram na residência a encontraram desacordada.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao choque. Colegas da adolescente se pronunciaram nas redes sociais e deixaram uma última mensagem para Iorrany.

“Deus te chamou pra perto, te transformou em uma estrelinha e agora só restou saudades. Você estará para sempre em nossos corações. Eterna Iorrany Ravick”, escreveu um deles.

O corpo da adolescente foi levado para a cidade de Parambú (CE), onde foi velado e sepultado na segunda-feira (10).