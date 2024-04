6 tipos de negócios lucrativos para abrir com investimento a partir de R$ 500

Empreender não é nada fácil e muita gente não sabe por onde e nem como começar. Nessa matéria vamos te ajudar com algumas dicas

Magno Oliver - 30 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Existem alguns tipos de negócios no mercado de trabalho que são lucrativos e muita gente não tem informação de como começar.

Entende-se que começar a empreender um negócio é uma jornada interessante e desafiadora, que requer planejamento, dedicação e bastante resiliência.

Dessa forma, é preciso fazer com que a empresa tenha um bom perfil. Tudo precisa ser pensado, desde a identificação de uma ideia viável até a execução do plano de negócios.

Não deixando de pontuar que é importante que você considere o mercado, os concorrentes e as necessidades dos clientes. O local onde ficará seu ponto de atendimento também é importante.

Tem vontade de começar a empreender, mas não tem muita grana e apenas vontade de começar as coisas? Vamos te ajudar com essa listinha.

6 tipos de negócios lucrativos para abrir com investimento a partir de R$ 500

1. Serviços de beleza no lar do cliente

A vida corrida pede cada vez mais praticidade, agilidade e qualidade em qualquer tipo de atendimento. Assim tem caminhado a área da beleza. Com atendimentos de manicure/pedicure ou corte de cabelo e barba, a demanda por atendimentos em casa está alta.

2. Venda de doces e bolos caseiros

Nesse ramo, você consegue vender para clientes diretos e indiretos ali mesmo na cozinha da sua casa, com baixo orçamento inicial e aumentando a clientela. Dessa forma, esse negócio exige preparação e habilidades na cozinha. Divulgue seu produto com uma boa imagem e no tradicional boca a boca. O iFood também é uma boa ajuda para impulsionar suas vendas.

3. Aulas particulares

É bom em um assunto, uma matéria, alguma coisa que você mande bem? O ramo de aulas particulares tem crescido bastante. Assim, o pós pandemia ajudou a impulsionar a área e até hoje tem ajudado pessoas nos mais diversos assuntos e temas. Com um computador e uma boa internet você pode ajudar alguém com dificuldade e ainda tirar uma grana extra.

4. Loja virtual sem estoque

As chamadas dropshipping. É um novo modelo de logística que tem ganhado adeptos pelo Brasil e mundo inteiro. São as queridinhas do e-commerce e você atende sob demanda e pode fechar parcerias com diversos fornecedores. Ou mesmo revenda de produtos de forma online. Você escolhe um nicho, divulga imagem e, com a compra fechada, adquire o produto com fornecedor e repassa.

5. Venda de produtos de beleza / maquiagem

Cuidar da beleza é uma atividade universal, afinal, todo mundo passa um creminho, um desodorante, perfume, protetor solar, entre outros itens. Assim, com uma grana inicial, dá para investir em um pequeno estoque e começar a girar vendas para conhecidos, parentes e, assim, ampliar sua gama de clientes.

6. Reparos e serviços em residências / condomínios

Por fim, trabalhos caseiros são que nunca vão deixar de existir no mundo. Assim, oferecer limpeza residencial, organização de espaços ou mesmo manutenções em residências são excelentes opções. Atendendo um só condomínio, por exemplo, você consegue conquistar vários clientes em um só lugar. E assim a tendência é só aumentar os lucros e atendimentos. O importante é começar.

