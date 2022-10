Ativistas jogam sopa de tomate em quadro de Van Gogh no Reino Unido

Duas ativistas do grupo Just Stop Oil jogaram um pacote de sopa de tomate em “Girassóis”, um dos principais quadros do pintor holandês Vincent Van Gogh, como meio de chamar atenção e pressionar o governo do Reino Unido a decretar o fim do uso de combustíveis fósseis.

Nas imagens que circulam na rede e divulgadas também pelo grupo, duas jovens jogam a sopa no quadro e imediatamente passam cola nas mãos e se grudam na parede da National Gallery, em Londres, onde o quadro é exposto de 1889.

“Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura do que com o planeta e com a vida das pessoas” disse uma das ativistas após questionar se a arte valeria mais que a vida.

Essa não é a primeira ação do grupo, que busca através de um financiamento coletivo levantar o total de de 50 mil libras (cerca de R$ 290.000,00), para auxiliar nas causas e lidar com demandas legais. Em julho, dois ativistas se colaram aos quadros “The Hay Wain”, do inglês John Constable, e “A Santa Ceia”, de Da Vinci, também na National Gallery.

No mesmo mês, cinco ativistas do grupo interromperam o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 ao permanecerem sentados na pista de Silverstone.

Em 2021, o governo do então primeiro-ministro Boris Johnson havia declarado que até 2035 toda a eletricidade produzida no Reino Unido virá de matizes limpas de energia. O governo da recém-empossada Liz Truss ainda não tem uma posição sobre o assunto.