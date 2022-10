Esses são os cinco carros preferidos dos motoristas de Goiás na hora da compra

Quando o assunto é carro, algumas marcas e modelos ocupam um lugar especial no coração dos goianos. A prova disso é o ranking geral de emplacamentos . O levantamento considerou os cinco carros mais vendidos em cada estado durante o mês de setembro de 2022. Destes, três são modelos off-road e provam a força do agronegócio no estado.

Em Goiás, entre os mais requisitados, dois pertencem à Hyundai e dois são da marca Fiat. Já o ponto fora da curva, é um modelo da marca Toyota.

Na listagem, o primeiro a aparecer é o Fiat Strada, com um total de 390 vendas registradas no mês de setembro.

Em seguida, vem o Hyundai Creta, na segunda posição, com 346 emplacamentos. O Toyota Hilux fica em terceiro lugar por conta dos 327 registros de venda.

Na quarta e quinta posição, aparecem os modelos Hyundai Ioniq, 238 vendas, e Fiat Toro, com 231, unidades comercializadas.