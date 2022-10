Gêmeas revelam trauma do passado que fizeram elas gastarem R$ 1,5 milhão em plástica

Após passarem por uma infância traumática, onde eram comparadas de maneira constante, duas irmãs gêmeas japonesas começaram a busca pelo que definiram como sendo “beleza perfeita”.

“Parentes falavam que uma era mais bonita do que a outra, se alguma tinha uma nota um pouco maior na escola, eles falavam que essa era mais inteligente”, contaram.

Para atingir o objetivo, elas já gastaram cerca de R$ 1,5 milhão em plásticas nos últimos 10 anos. Por conta dos procedimentos, elas se definem como sendo “embaixadoras da plástica”.

Entre as cirurgias já feitas estão operações no nariz, a modificações das pálpebras e intervenções para arredondar o formato do rosto.

Outros procedimentos mais simples, como a aplicação de botox, também são recorrentes na vida das irmãs. Apesar de reconhecerem que o hábito pode se tornar um vício, elas dizem que as cirurgias foram benéficas para a vida delas.