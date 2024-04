6 manias que fazem as pessoas afastarem de você silenciosamente

Para manter um bom vínculo sólido e duradouro com qualquer pessoa, é preciso ter o mínimo de bom senso e uma boa índole

Gabriella Licia - 29 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Tomas Andreopoulos/Pexels)

Já percebeu que existem algumas manias que fazem as pessoas se afastarem gradativamente de quem as comete? Seja por um desconforto ou por realmente não concordarem, ninguém suporta manter a relação com quem tem esses costumes.

A verdade é que para manter um bom vínculo sólido e duradouro com qualquer pessoa, é preciso ter o mínimo de bom senso e uma boa índole. Isso porque, com o passar do tempo, se você não for alguém bom, as pessoas poderão se desgastar, cansar e ir embora.

Ficou curioso para entender quais as terríveis manias que fazem as pessoas afastarem silenciosamente? Então confira a lista abaixo e, caso cometa alguma, é melhor parar imediatamente ou ficará sozinho depois. Veja só!

6 manias que fazem as pessoas afastarem de você silenciosamente:

1. Você é individualista

Se entre a sua lista de manias, está o fato de ser individualista, saiba que – mais cedo ou mais tarde – as pessoas poderão se cansar e ir se afastando silenciosamente.

Isso porque as relações precisam, necessariamente, de doações mútuas para serem nutridas. É impossível ficar ao lado de alguém, por anos, que não cede, não faz absolutamente nada pelo outro ou tampouco demonstra muito afeto.

2. É ausente

De fato, ninguém consegue ser presente 24h por dia. Cada um possui suas prioridades, anseios e limitações. No entanto, ser ausente demais também está na lista das piores manias. Não se esconda tanto das relações, pois a solidão pode ser triste.

3. Não sabe ouvir

Sabe aquela pessoa que fala demais, interrompendo todas na roda? É horrível perceber que as manias de alguém estão relacionadas a ser o centro do universo e sequer saber ouvir o outro lado da história. Ninguém aguenta isso por muito tempo.

4. É muito irritado

Em quarto lugar nesta lista de manias, temos a irritação contínua. É muito ruim conviver com alguém tão negativo, ranzinza, reclamão e irritado sempre. Procure ser mais leve e positivo.

5. Fala mal de todo mundo

Se você tem o costume de falar mal de todo mundo, talvez esteja na hora de olhar mais para si mesmo. Saiba que o mundo gira e tudo o que você faz pode voltar contra você.

Inclusive, as pessoas afastarem de você – por causa de suas manias.

6. Não demonstra empatia

Por último, mas não menos importante, é muito ruim e vazio manter vínculos com alguém apático, que não demonstra afeto e empatia por nada.

É hora de mudar!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!