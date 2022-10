Aos prantos. Dessa forma uma mulher foi encontrada por uma equipe da Polícia Civil (PC) de São Luís dos Montes Belos na última terça-feira (11), embora os crimes tenham sido divulgados na quinta-feira (13).

Isso porque momentos antes, ela tinha passado por momentos de terror. Conforme a PC, na madrugada do dia 11, ela foi submetida a uma sessão de tortura. O agressor, que já possui tornozeleira eletrônica, era um antigo relacionamento.

Ele teria a chamado para ir a casa do autor e lá chegando foi recebida com chutes, murros e além de apanhar com uma lâmina de faca, resultando em vários hematomas, olho roxo e lesões aparentes e também internas.

O autor teria, ainda, jogado álcool no cabelo da vítima e ameaçado atear fogo, bem como praticado sessões de afogamento e reanimação utilizando um recipiente com água que colocava e retirava sua cabeça várias vezes.

Para não pedir socorro, a vítima teve seu celular quebrado e os pneus do seu carro cortados pelo agressor.

As lesões foram tão graves que, durante a confecção do relatório médico protocolar, houve a necessidade de internação da mulher para tratamento das lesões.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao agressor, sendo este retornado ao Sistema Prisional e colocado à disposição e custódia do Poder Judiciário.