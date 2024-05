Condomínios são multados em mais de R$ 200 mil após jogarem esgoto próximo a parque de Goiânia

Proprietários das edificações estariam cometendo crime ambiental, passível de até cinco anos de detenção

Thiago Alonso - 30 de abril de 2024

Fiscalização será realizada pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). (Foto: Divulgação/Amma).

Diversos condomínios residenciais que ficam às margens do Parque Cascavel, no setor Jardim Atlântico, em Goiânia, foram autuados pelo crime de dano ao meio ambiente, por contribuírem com a poluição, realizando despejos de água de esgoto no local.

As multas, que juntas chegam aos R$ 200 mil, foram executadas pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e encaminhadas para a Delegacia Estadual de Meio Ambiente (Dema).

Desta forma, oito proprietários de imóveis da região foram notificados desde 2023, após a constatação do crime ambiental.

Isso porque, ao invés de dar uma destinação adequada aos resíduos que foram descartados pelas edificações, a água “usada” – que pode conter químicos de produtos de limpeza ou outras toxinas se não tratada – era jogada na rua.

Assim, os proprietários destes condomínios correm o risco de provocar danos à saúde humana, morte de animais ou a destruição da flora do Parque.

Devido a isso, a legislação aponta que os responsáveis por tais infrações podem receber uma multa que varia de R$ 5 mil a R$ 50 milhões.

Também há a possibilidade de reclusão para os infratores, variando de um a cinco anos, a depender da gravidade do crime cometido.