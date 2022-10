Médica publica vídeo com alerta a quem usa lentes após atender paciente com fortes dores

Usar lentes de contato é uma grande facilidade para diversas pessoas, mas, o que é um alívio para muitos, acabou causando fortes dores e um diagnóstico inacreditável para uma idosa, de 70 anos, de Newport Beach, cidade da Califórnia.

O caso chocou tanto a médica oftalmologista Katerina Kurteeva, que ela precisou registrar o ocorrido e publicar o vídeo como uma forma de alerta.

Acontece que a paciente simplesmente se esquecia de tirar as lentes de contato para dormir e ao chegar no consultório, a profissional teve que retirar 23 delas do olho da idosa.

Com a legenda “uma rara ocasião em que alguém ‘esqueceu’ de remover as lentes de contato à noite e continuou colocando uma nova todas as manhãs”, a publicação rapidamente viralizou nas redes sociais.

Enquanto retirava as lentes, a médica chegou a comentar que acredita que o caso deve até mesmo entrar para o livros dos recordes.

“Você é meu paciente recorde do Guinness. Acho que já contei mais de 10”, afirmou.