6 itens antigos que marcaram gerações e estavam em quase todos os lares brasileiros

Antes dos aparatos modernos e tecnológicos que você tem hoje, eles engatinharam e vieram para marcar gerações e deixar nostalgia

Magno Oliver - 05 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Isabel Macieira)

Existem alguns itens antigos que fizeram sucesso no passado, marcaram gerações e foram presença obrigatória em vários lares brasileiros. Móveis, utilitários, coisas do cotidiano que foram perdendo usabilidade para criações modernas e mais eficientes.

1. Máquina de costurar embutida na mesa

Chique, sofisticada e muito presente em quase todo lar brasileiro até por volta dos anos 80, as máquinas de costura embutidas em móveis de madeira eram as queridinhas da confecção e reformas de roupas.

Assim, era o objeto em que as mães e avós passavam horas pedalando e ajustando roupas. Hoje elas ainda são úteis para quem costura, porém, o mercado já deu um jeito de lançar versões melhores e mais sofisticadas.

2. TV de tubo

Charmosas, pesadas, com designs únicos e muitas vezes o centro de uma estante que dominava o espaço na sala.

Na época ainda era preciso levantar para trocar de canal e ajustar a antena com um pedaço de esponja de aço. Hoje em dia ela evoluiu e ficou mais fina, com alta qualidade de imagem e até conexão com internet e instalação de inteligência artificial e aplicativos.

3. Videocassete

Antes dos serviços de streaming, o videocassete foi o pioneiro na forma de ver filmes em casa. Assim, era preciso alugar fitas na locadora e rebobinar tudo antes de devolver. Assistir ao mesmo filme diversas vezes fazia parte da rotina de muita gente nos anos 80 e 90. Com o avanço do DVD e dos serviços de streaming, ele teve a produção encerrada e se tornou um item de museu. Deixou saudades (ou não!).

4. Telefone discado em cima de uma mesa de telefone

Sim, antes da sua tela digital, o telefone de disco era um ponto de encontro da casa. Assim, ele costumava vir acompanhado de uma mesinha com espaço para agenda telefônica e até um bloquinho de anotações. Girar os números exigia paciência e cada chamada era um momento único. Com a digitalização do serviço, o telefone discado deixou de existir e agora as pessoas fazem tudo por telas e toques em teclados digitais.

5. Vitrola

Antes do streaming, a trilha sonora de uma casa era definida por discos de vinil. Assim, a vitrola era um objeto que fez sucesso e ficava no centro da sala, em cima de um móvel baixo de madeira pra ficar tocando canções em álbuns nostálgicos.

Era um ritual marcante abrir a tampa, escolher o lado do disco, posicionar a agulha e relaxar ouvindo uma musiquinha. Hoje em dia é tudo digital por aplicativos e o item virou um mero objeto de museu que marcou o tempo e a história.

6. Penteadeira

Não muito difícil de se encontrar hoje em dia, porém rara em lares brasileiros. A penteadeira era uma representação na casa de um momento de cuidado pessoal da mulher. Ela tinha um espelho enorme, luz suave e várias gavetinhas pra você guardar perfumes, escovas, joias e maquiagens. Muito comum nos quartos entre as décadas de 1940 e 1960, acabou sendo substituída por cômodas ou bancadas planejadas com designs modernos.

