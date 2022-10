Uma novidade para as pessoas que não tem foto de perfil no WhatsApp e no Instagram pode mudar essa situação e animar quem não tem muita afinidade com a câmera.

Isso porque uma nova atualização está em desenvolvimento pela plataforma e será disponibilizada para todos os usuários do aplicativo.

Até o momento, sabe-se que o recurso ficará disponível para as versões WhatsApp beta, Android, iOS e desktop, Messenger e para os usuários do Instagram. Então, veja o que se sabe até o momento sobre o novo recurso.

Novidade para as pessoas que não tem foto de perfil no WhatsApp e Instagram

Uma nova função que está sendo desenvolvida pela empresa Meta – dona do WhatsApp e do Instagram – irá dar uma opção para usuários participarem de chamadas de vídeos com avatares, ao invés de mostrarem seus rostos na câmera do celular.

A novidade foi revelada pelo comércio na última terça-feira (11) , após um evento em que a empresa apresentou outros projetos desenvolvidos por ela.

Segundo a companhia, os avatares irão espelhar as expressões e os movimentos dos interlocutores conforme eles forem conversando durante a chamada.

Desta maneira, será possível criar um equilíbrio entre o desenho e o rosto real do mensageiro.

Além da possibilidade de poder esconder o rosto durante a chamada, a empresa também irá liberar o uso de avatares como figurinhas do WhatsApp.

De acordo com a companhia, os personagens virtuais poderão ser criados e compartilhados sem que haja necessidade de deixar o aplicativo.

Além disso, conforme noticiado anteriormente pelo Portal 6, os usuários também poderão optar por utilizar os avatares como foto de perfil, sem que seja necessário tirar uma selfie para resolver isso.

Embora tenha sido noticiado, o item segue sem uma data oficial de lançamento. Mesmo assim, já dá para ficar animado com a novidade, não é mesmo?

