Sempre trabalhando em novas atualizações, mais um recurso está sendo elaborado pelo aplicativo. Desta vez, a função é uma novidade para quem não tem foto de perfil no WhatsApp.

A atualização está sendo desenvolvida pela plataforma e deve ser disponibilizada para todos os usuários para as versões WhatsApp beta, Android, iOS e desktop.

Ficou curioso? Descubra qual é a função que irá beneficiar quem não é muito fã de foto no perfil de WhatsApp.

Novidade para quem não tem foto de perfil no WhatsApp

Uma nova função que está sendo desenvolvida pelo WhatsApp irá disponibilizar, futuramente, que os usuários que não possuem uma certa afinidade com fotos, criem os próprios avatares.

A ideia é que a função traga um maior ‘alívio’ para aqueles que são tímidos em frente às câmeras e, por isso, são mais resistentes na hora de tirar fotos.

Apesar da informação ainda não ser oficial, a novidade é baseada no recolhimento de dados de versões beta para teste dos aplicativos.

Por isso, ainda não existe uma previsão exata de quando haverá o lançamento do recurso para todos os públicos.

Sabe-se até o momento, que os avatares serão um tipo de máscara e funcionarão de forma bastante similar aos filtros do Instagram.

Assim, a nova função irá permitir que os usuários criem as próprias imitações conforme achem que é parecido com ele, sendo possível alterar o formato do rosto, roupas e até cor de pele.

Muito em breve, a novidade deverá ser anunciada oficialmente pelo WhatsApp e, assim, ficará disponível para todos os públicos.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!