Aposta de Goiás bate na trave e leva bolada na Mega Sena de R$ 23 milhões

Ninguém levou o prêmio máximo de R$ 23 milhões da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (15), em São Paulo. Contudo, uma aposta de Goiás chegou perto.

Felizardos que fizeram um bolão na lotérica Banca da Sorte, em Mineiros, no Sudoeste do estado, acertaram cinco números e vão levar R$ 43.914,37 no concurso 2.529.

Os números sorteados foram: 03 – 05 – 32 – 56 – 57- 59.

Mais de 100 apostas de Goiás acertaram quatro dezenas, o que rende R$ 935 a cada um deles. Entre essas estão nove de Anápolis.

O próximo concurso da Mega-Sena será na próxima terça-feira (18), com prêmio acumulado em R$ 77 milhões.