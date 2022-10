Bares e restaurantes de Goiânia ofertam mais de 1 mil vagas de emprego

Bares e restaurantes estão oferecendo mais de 1 mil vagas, em Goiânia, durante feirão de empregos nesta segunda (17) e terça-feira (18). As oportunidades são para posições como atendente, barman, chef de cozinha e churrasqueiro.

Os interessados devem comparecer presencialmente, das 9h às 16h, na sede do Instituto de Pós-Graduação e Graduação (Ipog), no Setor Bueno. A ação é divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes de Goiânia (Sindibares).

No local, os organizadores receberão os currículo e farão os encaminhamentos dos candidatos interessados às empresas contratantes. Os cargos são destinados a diversos níveis de escolaridade: desde quem busca uma nova carreira, até profissionais especializados.

Hotelaria

Para os interessados no setor de hospedagem, também haverá um estande da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih) de Goiás e do Sindicato dos Hotéis de Goiânia (Sihgo) no feirão.

A expectativa é que mais de 40 empresas e entidades participem da feira. Além das vagas para o setor de bares e restaurantes, mais 4 mil posições devem ser ofertadas nos dois dias de evento.

Confira as vagas disponíveis para o setor de bares e restaurantes: