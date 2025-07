Caminhão desgovernado invade oficina e deixa rastro de destruição e prejuízos em Goiânia

Situação aconteceu na tarde desta sexta-feira (04), no Setor Morada do Sol, região Noroeste da capital

Paulo Roberto Belém - 04 de julho de 2025

Caminhão desgovernado invadiu oficina (Foto: Reprodução)

Moradores de Goiânia tiveram um grande susto quando um caminhão desgovernado invadiu uma oficina mecânica na tarde desta sexta-feira (04), no Setor Morada do Sol, região Noroeste da capital.

A situação aconteceu na Avenida Mangalô, via onde está instalada o estabelecimento. Imagens que o Portal 6 teve acesso mostram o estrago causado pelo veículo com carroceria em baú, estando por inteiro no interior do imóvel.

Ainda no registro, é possível ver que um dos veículos que foi atingido pelo maior, aparentemente um Chevrolet Classic, ficou todo avariado. A estrutura da oficina também foi razoavelmente atingida, também ficando danificada.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, comparecendo ao local, orientou que os envolvidos fossem até a delegacia para registrar o que aconteceu.

Uma das proprietárias informou na delegacia que o caminhão era conduzido por um homem, que sequer se identificou no momento do episódio, provocando a alteração dos ânimos porque vários veículos, além do estabelecimento, ficaram danificados.

Ela também disse que uma terceira pessoa chegou à cena, se apresentando como responsável pela seguradora do caminhão, tirando o veículo do interior do estabelecimento.

Agora, com as informações prestadas, a Polícia Civil (PC) vai iniciar com as investigações, a fim de apurar as responsabilidades por conta do prejuízo.

