Com o bloqueio do Caixa Tem por falta de atualização, diversos brasileiros acabaram ficando também com o Auxílio Brasil suspenso.

Isso porque a conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal é utilizada como o principal meio para o pagamento de diversos benefícios do Governo Federal.

O Caixa Tem foi disponibilizado para a população brasileira em 2020 com o intuito de reunir os depósitos do Auxílio Emergencial, que estava sendo pago na época do lançamento.

A plataforma conta com uma série de serviços e ferramentas gratuitas, além de abrigar uma considerável quantidade de benefícios, como o FGTS, Vale-Gás, abono salarial, Auxílio Brasil e o seguro-desemprego.

Com o aplicativo, os beneficiários podem realizar ações como o pagamento de boletos, realização de pagamentos em Casas Lotéricas, contratar o Seguro Apoio Família, realizar recarga de telefone celular vinculado a qualquer operadora, conseguir dicas financeiras, receber o Seguro Desemprego, consultar o Bolsa Família.

Além disso, também é possível realizar compras online com o cartão de débito virtual, compras presenciais a partir da leitura do QR Code, informar os rendimentos de pessoa física, assim como diversas outras opções.

Divulgado passo a passo de reativação da conta no Caixa Tem para receber o Auxílio Brasil

Mesmo trazendo uma grande praticidade para os beneficiários dos programas sociais do Governo Federal, o Caixa Tem ainda enfrenta algumas instabilidades que podem acabar causando uma certa dor de cabeça.

Porém, não se preocupe! Se o seu aplicativo acabou sendo desativado te impedindo de ter acesso ao Auxílio Brasil, você pode reativá-lo para continuar recebendo o benefício.

Para isso é preciso apenas baixar a versão mais atualizada do Caixa Tem, abrir a plataforma tendo em mãos um documento oficial com foto, realize o login utilizando o seu CPF e a senha cadastrada, procure e clique na opção “Atualize seu cadastro” e em seguida, vá até “Entendi, vamos começar”.

Após este primeiro passo, confira se os seus dados pessoais estão todos certos e caso estejam, selecione “Sim, está correto”, ou edite o que for preciso.

Depois, informe qual o seu local de nascimento, responda às perguntas que aparecerão, clique em “Próximo”, verifique os dados que foram informados, vá até “Continuar” e por fim, siga as instruções que irão aparecer na tela para enviar as imagens do seu documento.

Atualização

Uma outra forma de evitar problemas no Caixa Tem é manter os seus dados pessoais sempre atualizados na plataforma.

Para isso, faça o seu login, clique na opção “Atualize seu cadastro” e com os documentos em mãos, selecione “Entendi, vamos começar”. Em seguida, confirme os seus dados de localização informando se o seu endereço permanece o mesmo, se mudou, assim como se você nasceu no Brasil ou não.

Para a próxima etapa você terá que clicar em “Entendi, vamos lá”, e em seguida, responder as perguntas a respeito da sua renda mensal. Se ao clicar em “Próximo”, todos os dados estiverem corretos, basta ir em “Confirmar”.

Finalizando, clique em “Continuar”, decida qual o documento será anexado e por fim, siga as instruções para encerrar o processo de atualização.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!