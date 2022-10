Não coloque um ovo na panela sem antes fazer este teste

Sem sombra de dúvidas o ovo é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos que temos em casa, não é mesmo?

Afinal, ele encaixa nas mais diversas receitas e é riquíssimo em proteínas e sais minerais.

É por conta disso que é muito comum comprarmos ele em grande quantidade, em caixa com 6, 12 ou 24 unidades.

Mas a questão é: como não usamos todos de uma vez, como saber que os outros que ficaram na geladeira ainda estão bons para serem consumidos?

Como saber se o ovo ainda está bom para ser usado?

Bom se você ficou intrigado com nossos questionamentos, saiba que existe um truque simples para saber a vitalidade do seu alimento, já que por conta da sua casca é difícil saber se ele está estragado.

Para isso, recomendamos que sempre antes de jogar o alimento na panela você faça esse teste para identificar quais ovos estão estragados ou não, veja:

Você vai precisar apenas de um copo largo com água fria, assim, coloque o ovo, um por vez, dentro do copo e fique de olho nesses sinais: se o ovo afundar e ficar de lado no fundo do copo, é sinal de que está fresquíssimo!

Se o ovo afundar e ficar “em pé” no fundo do copo, é sinal de que ele está próprio para consumo. Porém, se o ovo boiar, é sinal de que não está fresco.

Simples, não é mesmo?

No entanto, além disso, fique de olho na cor, textura e aroma do seu alimento!

Assim, antes de colocar na panela, quebre-o em um recipiente separadamente e observe a cor, por exemplo.

Sendo assim, se o alimento estiver rosado ou esverdeado, foge que é cilada! Se a gema ou clara estiverem com pontinhos pretos ou verdes, jogue o ovo no lixo.

Outra coisa a ser observada é na hora de sacudir o ovo.

Isso porque, com o passar do tempo, a clara e gema perdem a umidade, se encolhendo e gerando uma “bolsa de ar” dentro da casca.

Assim, se você chacoalhar o ovo e ouvir sons, é sinal de que não está fresco.

Por fim, e não menos importante, sinta o cheiro do seu ovo, esse é, inclusive, o maior alerta de podridão.

O cheiro de ovo estragado é o sinal certeiro para você descartá-lo e evitar uma possível intoxicação alimentar.

