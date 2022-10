Casal encontra homem assassinado na frente de casa, e homem recebe ameaça: “Você é o próximo”

Um homem de 28 anos, identificado como Fabrício da Conceição Silva, foi encontrado morto em frente a um portão, na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia.

A moradora da casa, que tomava banho no momento do crime, escutou quatro tiros e chamou a polícia depois de se deparar com o rapaz na calçada.

Em pânico, ela e o marido entraram. O homem foi, inclusive, ameaçado pelo celular. Bandidos, não identificados, disseram que ele seria o próximo.

A vítima não tinha antecedentes criminais e nada foi encontrado.

A Delegacia de Investigações de Homicídio (DIH) vai apurar o caso. A Polícia Técnico-Científica esteve no local, e o corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).