Aluguel Social: Governo de Goiás anuncia mais de 7,2 mil vagas em 15 municípios

Benefício concede R$ 350 para os contemplados, valor que deve ser abatido no aluguel

Thiago Alonso - 01 de julho de 2025

Aluguel social, em Goiás. (Foto: Edgard Soares/ Governo de Goiás)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, abriu as inscrições para a nova fase do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, desta vez, ofertando mais de 7,2 mil vagas.

A iniciativa, que também tem como realizadora a Agência Goiana de Habitação (Agehab), é destinada para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com o aluguel social, os beneficiários recebem, por 18 meses, um cartão de pagamento que abate R$ 350 mensais da dívida com imóvel, o qual deve ser entregue ao locador.

Para se candidatar, o interessado deve cumprir alguns requisitos mínimos como comprovar residência no município; e estar em vulnerabilidade socioeconômica e com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo.

O candidato também não pode possuir imóvel próprio e deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal.

A inscrição deve ser feita até o dia 30 de julho, por meio do site da Agehab, onde é necessário selecionar a cidade desejada. Nesta fase do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, são ofertadas vagas em 15 municípios goianos.

Confira todos os municípios contemplados com o aluguel social:

Acreúna (250)

Água Limpa (50)

Águas Lindas de Goiás (1,8 mil)

Anápolis (1 mil)

Aragarças (50)

Aragoiânia (100)

Fazenda Nova (75)

Formosa (1.439)

Gouvelândia (25)

Itaberaí (200)

Itauçu (80)

Jaraguá (950)

Jataí (250)

Mairipotaba (025)

Valparaíso de Goiás (1 mil)

