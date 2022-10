Polícia é chamada em colégio de Anápolis depois de adolescente relatar abuso do tio

Um adolescente de 16 anos denunciou na manhã desta terça-feira (18), durante a aula, no Colégio Padre Trindade, em Anápolis, que estava recebendo ameaças de um homem que já abusou sexualmente dele.

O garoto relatou à direção que foi abusado pelo suspeito, que é parente, dos 06 aos 12 anos de idade. Agora, o abusador reapareceu e tem enviado mensagens ameaçadoras via WhatsApp.

A mãe do estudante foi chamada e confirmou os abusos. Ela própria, segundo relatou, foi vítima do homem.

O Conselho Tutelar foi chamado e notificado. O suspeito seria tio do adolescente e também teria abusado de outros primos.

O primeiro relato do aluno foi para uma professora, a quem contou que estava com medo do tio ir até a casa dele e fazer alguma maldade.