Cachorrinha salva chá de revelação que deu errado e o vídeo emociona

Um casal viralizou na internet após expor um vídeo sobre o chá de revelação do gênero do bebê que a esposa estaria esperando e o desfecho foi emocionante

Rocío Mosqueda Gonzalez e Sevilla, vivem na Espanha, e filmaram todo o momento. A princípio, eles estão com um balão preto cheio de interrogações.

A dupla e todos os convidados acreditavam que o resultado sairia da bexiga inflada, após o estouro. No entanto, não deu muito certo. Depois que a mulher alfinetou o balão, não havia nenhum resultado.

Confusos, eles trocam olhares, até que aparece a cadelinha do casal, vestida de cor de rosa, salvando chá e informando o sexo do bebê: uma garotinha.

O vídeo alcançou uma repercussão gigante, com mais de 1 milhão de visualizações e uma infinidade de comentários de internautas comovido com a fofura do animal.

Veja