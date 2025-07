150 vagas abertas para especialização gratuita e EAD

Se você quer dar um passo adiante na carreira, investir na sua formação e estudar com qualidade, essa é a hora

Pedro Ribeiro - 06 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está buscando uma especialização gratuita e a distância, essa pode ser a oportunidade perfeita.

A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) abriu 150 vagas para uma pós-graduação EAD em Gestão Pública, com inscrições já marcadas para começar em 30 de junho de 2025.

A especialização gratuita é oferecida através do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e tem como foco formar profissionais capacitados para atuar na área pública, com conteúdo atualizado e totalmente acessível.

O curso será totalmente a distância, com uma carga horária de 390 horas distribuídas ao longo de 18 meses.

Ao longo do programa, os alunos terão acesso a 13 disciplinas que cobrem temas essenciais para quem quer trabalhar ou já atua na área de gestão pública.

Essa é uma especialização gratuita com ensino de qualidade, voltada para quem tem diploma de graduação (em qualquer área), desde que o curso seja reconhecido pelo MEC.

Onde estão disponíveis as vagas

Os candidatos devem escolher um polo de apoio presencial no momento da inscrição. Cada polo oferece 30 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Macapá – 30 vagas;

Santana – 30 vagas;

Vitória do Jari – 30 vagas;

Oiapoque – 30 vagas;

Pedra Branca – 30 vagas.

Ou seja, as 150 vagas estão espalhadas por diversas regiões do Amapá, facilitando o acesso dos estudantes de diferentes localidades à especialização gratuita.

Quem pode participar

Para se inscrever, é necessário:

Ter concluído uma graduação em curso reconhecido pelo MEC;

Ler atentamente o edital;

Escolher o polo desejado;

Preencher o formulário de inscrição dentro do prazo.

A seleção será feita por análise de currículo, ou seja, você não precisa fazer prova. Basta apresentar sua formação e experiências relevantes.

Como e quando se inscrever

As inscrições estarão abertas de 30 de junho a 14 de julho de 2025, e devem ser feitas online pelo site oficial da UNIFAP:

https://www2.unifap.br/ead/ps2025/

Durante esse período, os candidatos também devem enviar o currículo para análise.

Cronograma completo da seleção

30/06 a 14/07 – Inscrição e envio do currículo;

17/07 – Resultado preliminar das inscrições homologadas;

18 a 21/07 – Período para recursos contra o resultado preliminar;

22/07 – Resultado final das inscrições homologadas;

22/07 a 04/08 – Análise de currículos;

04/08 – Resultado preliminar do processo seletivo;

05 a 06/08 – Período para recursos contra o resultado preliminar;

08/08 – Resultado final da seleção;

18 a 20/08 – Matrícula (previsão);

01/09 – Início das aulas (previsão).

Acesse o edital, prepare seu currículo e garanta sua chance.

Uma especialização gratuita com esse nível de qualidade é para poucos.

Faça parte dos 150 selecionados e comece sua nova jornada profissional.

