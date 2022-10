Referência, Clínica Popular da Saúde tem atendimentos em Ortopedia todos os dias

Muita gente nunca parou para pensar, mas a verdade é que os ossos possuem importantes funções. Além de sustentar o corpo e os órgãos internos, eles também são responsáveis por reservar sais minerais e produzir células sanguíneas.

Junto dos ossos, o ser humano também possui uma série de músculos, articulações, ligamentos, nervos e tendões. Todos são cuidados exclusivamente por profissionais da Ortopedia.

Essa especialidade vai muito além de cuidar de fraturas. Ela é responsável por tratar dores articulares e musculares, artroses, lesões em ligamentos, lombalgia, tendinites, dentre outras enfermidades.

E em Anápolis, a Clínica Popular da Saúde, que é referência em humanização, oferta atendimentos em Ortopedia todos os dias.

Além das consultas com profissionais extremamente qualificados e preparados para receber os pacientes com toda a atenção necessária, a unidade também oferta ultrassom de articulações dos pés, mãos, tornozelos, cotovelos, etc.

Para garantir um Raio X de qualidade, a Clínica Popular da Saúde também tem uma parceria para que o exame de imagem seja devidamente realizado sempre que necessário.

Toda essa iniciativa é pensada para que os pacientes tenham boas experiências e consigam alcançar o melhor atendimento, ao mesmo tempo em que buscam um diagnóstico preciso e obtenham o tratamento mais adequado.

Interessados em consultas ou exames podem realizar um agendamento pelo telefone (62) 3324-8593 ou (62) 9 9551-1193.

Na Clínica Popular da Saúde, que conta com unidades no Jundiaí e na Vila São Joaquim, os pagamentos também podem ser feitos em até 10 vezes nos cartões. Basta conferir as condições antecipadamente.